DI GENNARO, È il momento di Vlahovic. Cagliari...

L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha analizzato così la prossima sfida dei viola contro il Cagliari: "I rossoblù sono la squadra del momento e, nonostante le pesanti assenze di Cragno e Pavoletti, ha trovato in Olsen e Simeone due degni sostituti. Il punto di forza del Cagliari è il centrocampo con grande qualità e grande forza, giocatori bravi negli inserimenti e che vanno spesso in gol. In più il Cholito si è inserito bene e Joao Pedro sa fare tutto. Il punto debole è sicuramente la difesa ed i viola dovranno quindi essere compatti perché negli spazi la squadra di Maran diventa molto pericolosa. Senza Ribery io giocherei sicuramente con un attaccante di riferimento e, visto che Boateng non sta molto bene e non è un centravanti tipico, farei giocare, come contro il Napoli, Vlahovic: chi meglio di lui ora come ora? Credo sia arrivato il suo momento".