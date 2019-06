DI GENNARO, Da valutare le ambizioni di Commisso

Antonio Di Gennaro, ex giocatore voi e oggi commentatore per la Rai, ha commentato così alcuni temi attuali in casa Fiorentina “Il mister Vincenzo Montella ha ancora un contratto di due anni, ma in giro ci sono molti allenatori bravi. Con l’arrivo della nuova proprietà statunitense ci sarà da valutare le ambizioni e la progettualità della nuova Fiorentina. Bisogna capire quali saranno gli obiettivi della società e quindi la figura dell’allenatore è fondamentale. La società dovrà essere strutturata bene”.