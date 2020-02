DI GENNARO, Cutrone migliori sulla tecnica. Pulgar...

L'ex centrocampista della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha parlato dei viola e del momento in generale che sta vivendo il calcio italiano. Queste le sue parole: "Io ho giocato a porte chiuse e per me non è calcio, ma in queste situazioni non si può e non si deve scherzare. Sentendo professore importanti, non bisogna allarmarsi più di tanto. Fiorentina? Il centrocampo a tre permette a Pulgar di avere due giocatori vicini e questo gli facilita le cose perché insieme a Badelj, con due soltanto in mezzo al campo, almeno che non cresca di condizione sarebbe un altro discorso. Per Iachini i due non possono giocare insieme. Cutrone? Deve lavorare tecnicamente, più o meno come ha fatto Simeone a Cagliari che si è migliorato tanto sotto questo punto di vista. Chiesa? Anche lui è cresciuto ed il gol segnato con l'Atalanta ne è la dimostrazione".