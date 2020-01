DI GENNARO, Castrovilli merita la 10. Mandragora...

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola e degli obiettivi di mercato. Questo ciò che ha detto: "Mandragora mi è piaciuto in questa prima parte di stagione perché è cresciuto molto, ma all'Europeo U21 non ha giocato un granché bene: ha un ottimo mancino, calcia le punizioni... Duncan invece è un profilo diverso, una mezzala secondo me meno adattabile con Castrovilli e Pulgar. Il centrocampista del Sassuolo in prospettiva sarebbe utile. Castrovilli con la 10? Subito. Non mi piacciono i paragoni, ma è cresciuto molto fisicamente dai tempi di Bari dove giocava più avanti. Sottil? È penalizzato dal modulo, è più da 4-3-3".