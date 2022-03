DI GENNARO, A Venuti direi che la notte passerà

Nel giorno che segue Fiorentina-Juventus, anche l'ex viola Antonio Di Gennaro, oggi commentatore per Rai Sport, ha parlato della sfida del Franchi. Ecco le sue parole: "Da quello che ho visto la Fiorentina non meritava di perdere. Il gol allo scadere ha spezzato un canovaccio che fino a quel momento era di marca viola. La Juve ha fatto una partita speculativa ed è stata premiata oltremodo. Credo che comunque la Fiorentina abbia buone chances per il ritorno, ieri si è visto che il gioco di Italiano è una garanzia.

Sull'autogol di Venuti? Forse la sua postura non è delle migliori, ma aveva fatto una buona diagonale difensiva. Al ragazzo direi che la notte passa, nel calcio succedono queste cose. Sta dando il massimo come tutti i calciatori della Fiorentina e si potrà riscattare nelle prossime gare. Da fiorentino so quanto conta la partita contro la Juventus, a maggior ragione ieri in occasione del ritorno di Vlahovic".

E proprio su Vlahovic: "L'accoglienza che gli ha riservato il Franchi era abbastanza scontata. Non ha giocato al meglio, ma un giocatore così è dura poterlo ritrovare, anche se Cabral e Piatek possono compensare in parte la sua perdita. Ha un furore atletico eccezionale; con Haaland è il più forte tra i giovani in circolazione".

E sulla partita di Verona: "L'Hellas è un avversario ostico e fa un calcio tra i migliori in Italia. Tudor sta facendo un grande lavoro, non sarà una partità facile, neanche mentalmente. La Fiorentina dovrà scordarsi la partita con la Juve".