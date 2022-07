DI CHIARA, Biraghi? La fascia non si dà a caso

L'ex viola, Alberto Di Chiara, si è così espresso sull'attualità viola a partire da Cristiano Biraghi: “Io reputo Biraghi un giocatore che può essere l’ago della bilancia in positivo dello spogliatoio, infatti Italiano ci punta in maniera precisa. La fascia di capitano non è una cosa che si dà a caso. A livello tecnico, poi, ha una buona corsa e un buon piede, soltanto che spesso non riesce ad avere quello spunto finale in più, cosa che invece Odriozola ha. E che gli permette che creare pericoli in continuazione”.

Ranieri le piace?

“Secondo me è uno che può far parte della rosa della Fiorentina, la quale deve essere ricostruita nei punti cardine. E quindi andranno fatte delle scelte accurate”.

Lo si può equivalere a Venuti?

“Venuti si applica molto, magari avrei dei dubbi se l’obiettivo fosse puntare a traguardi obiettivi importanti. Come alternative andrebbero bene, anche perché si giocheranno più competizioni”.