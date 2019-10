DESOLATI, Montella non doveva togliere Ribery ieri

L'ex attaccante della Fiorentina, Claudio Desolati, ha parlato così della sconfitta contro la Lazio dei viola: "Ai miei tempi prima di un cambio l'allenatore ti chiamava e ti chiedeva come stavi. Bisogna rispettare il grande campione che è Ribery non lo puoi togliere dopo che si è sacrificato in quel modo. Tolto per farlo riposare? Ribery gioca con carattere grinta, volontà, non è mai stanco. È un problema di mentalità, Montella gioca senza attaccanti e sull'1-1 toglie Ribery. Se non fa giocare gli attaccanti è inutile li metta alla fine, non trovano la condizione: alla Fiorentina servono una o due punte più Chiesa e Ribery a servirli".