DE SISTI, Castrovilli ha cominciato da fenomeno. Poi...

Giancarlo De Sisti, ex storico giocatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola: "Castrovilli? Ha cominciato segnando molto come un fenomeno, ma ora ha rallentato. Forse non si ritrova più in questo centrocampo. Lui come Merlo? Non toccatemi Claudio. Un centrocampista deve lavorare prima per la squadra e poi per se stesso. Bisogna stabilirne la vera posizione e le vere attitudini. Amrabat? Lavora meglio sulla quantità che sulla qualità e manca di senso della distrubuzione. Pulgar? Pr me neanche lui ha le capacità per giocare qualche metro dietro, ma è comunque il più abituato a farlo".