DE SILVESTRI, Presto sarà formalizzato il rinnovo

Il contratto di Lorenzo De Silvestri scadrà il prossimo giugno, quindi tra circa nove mesi, ma il Torino ha intenzione di rinnovarglielo al più presto. Già da diversi mesi sono in atto discorsi di questo tipo, visto che la società si fida dell'esterno ex Fiorentina e presto sarà formalizzato il prolungamento: tutto sarà messo nero su bianco per un rinnovo annuale o biennale (dunque fino al 2021 o al 2022), di questo se ne parlerà a stretto giro di posta. A riportarlo è Tuttosport.