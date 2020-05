DDV, Col Covid persi 152 mln: cambiate prospettive

Torna a parlare l'ex patron della Fiorentina Diego Della Valle e lo fa attraverso Il Sole 24 Ore. Il numero uno della Tod's si è concentrato ovviamente su come il Coronavirus abbia avuto un impatto negativo sulla sua azienda, il cui fatturato nel primo trimestre è sceso del 29,4% per una perdita pari a 152,8 milioni di euro: “Il buon inizio dell’anno, con una crescita dei ricavi in tutte le regioni. Il manifestarsi dell’epidemia in Cina e la sua veloce diffusione in tutto il mondo hanno cambiato ogni prospettiva e ci hanno costretti a rivedere tutto, dando priorità a molte problematiche, spesso sconosciute, che abbiamo dovuto gestire inaspettatamente. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno, rimane un atteggiamento di prudenza, ma con grande attenzione alle risposte che daranno i mercati per poter essere pronti e reattivi ai primi segnali positivi”. Le parole sono riportate da Cronachemaceratesi.it.