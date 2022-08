DALLA SPAGNA, Un club di premier su Odriozola

Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina Alvaro Odriozola aveva deciso di rimanere al Real Madrid con la speranza di poter ritagliarsi il suo spazio. Il terzino però non ha convinto Ancelotti ed è ormai considerato un esubero. Secondo quanto riportato da AS, il Nottingham Forest starebbe sondando la pista che porta allo spagnolo, club attivissimo in questa sessione sul mercato.