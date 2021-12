DALBERT, Può lasciare prima Cagliari per il Brasile

Come riporta TuttoMercatoWeb.com, l'ex viola Dalbert potrebbe salutare anzitempo il Cagliari. Nelle ultime ore c'è stato un avvicinamento fra il terzino sinistro, di proprietà dell'Inter, e il Flamengo. Il Tricolor lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e i rossoblù hanno dato disponibilità per risolvere l'attuale prestito. Situazione ancora intricata ma la sensazione è che si possa sbloccare nei prossimi giorni.