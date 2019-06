DAINELLI, Visto più Toni, Gila e Gobbi che mia moglie

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua carriera e di ciò che sta facendo adesso. Ecco cosa ha detto: "Ora sono in vacanza con gli amici Diamanti, Gilardino, Valiani e le nostre famiglie: mi godo il momento di relax. Ho dato tanto al calcio, non ho fatto i conti, ma penso di aver passato più tempo con Toni, Gilardino, Gobbi che mia moglie... Con Luca ci divertivamo a prenderci in giro insieme al mio compagno di difesa. L'attaccante più forte incontrato? Benzema mi metteva ansia".