DAINELLI, Italiano? L'ho studiato, è tecnico moderno

Intervistato in esclusiva da Gonews.it, l'ex difensore della Fiorentina Dario Dainelli ha parlato di calcio ma anche della sua attività di produttore di vini. Sui viola di Italiano ha detto: "La Fiorentina sta bene in campo e gioca bene, grazie soprattutto a Italiano. Come tecnico lo conosco e l'ho studiato anno scorso, è un allenatore moderno. Anche come persona lo conosco visto che ci ho giocato insieme: ha tanta voglia ed entusiasmo e lavora con grande intensità negli allenamenti".