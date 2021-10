DAINELLI, DV9, bel gesto: in un sms gli ho detto...

L’ex direttore tecnico della Fiorentina Dario Dainelli ha parlato dei principali temi di attualità in casa viola: “Il caso Vlahovic? Gli ho mandato un messaggio dopo la gara con il Cagliari: secondo me non battere il rigore è stata una cosa bella, così come è stato bello il modo in cui ha giocato e come ha esultato a tutti i gol. Per me è stato molto professionale: è stato positivo non battere il rigore. Per come ha esultato al gol di Biraghi e come si è comportato nella partita, il gesto di non battere il rigore va visto come una tutela personale: era felicissimo per la vittoria finale e per questo credo che debba essere visto bene il suo gesto. All’interno dello spogliatoio queste scene qui sono importante: se tu dimostri sincerità, ricevi appoggio e stima. Se invece fai lo strafottente è più facile che da parte della squadra ci sia freddezza. Biraghi capitano? Ci ho giocato insieme da calciatore e l'ho apprezzato in questi anni: sono felice del suo nuovo ruolo, è uno partecipe nelle vicende della squadra, ci tiene e sta facendo bene”.