DABO, Grazie tifo viola: ho passato 6 mesi difficili

Tempo di saluti per l'ex centrocampista viola Bryan Dabo, da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore della Spal. Tramite il suo profilo Instagram, il mediano ha voluto ringraziare tutti, in particolar modo i tifosi della Fiorentina. Ecco il suo pensiero via social: "Pronto per questa nuova sfida con la Spal, non vedo l’ora di essere in campo. Forza Spal ️ voglio ringraziare tutti tifosi della Fiorentina per avermi aiutato a passare gli ultimi 6 mese difficilissimi, grazie di tutti i messaggi che mi avete inviato gli ho visti tutti. Ci vediamo in campo più carico che mai 🦍#zio".