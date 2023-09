DA SALERNO, Sousa in bilico. Si pensa ad un altro ex viola

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

0 vittorie in 6 partite di campionato, penultimo posto in classifica, 10 reti incassate, 80 tiri in porta degli avversari, 0 successi in campo esterno in tutto l'arco della sua gestione. Numeri e statistiche inchiodano Paulo Sousa alle sue responsabilità e giustificano la scelta del club di concedergli fiducia a termine, ma di valutare in queste ore nomi per la successione qualora anche sabato la Salernitana dovesse perdere e giocare così male.

Secondo Tuttomercatoweb.com, il patron Iervolino avrebbe pensato di esonerarlo già in nottata, ma l'Inter è ormai alle porte, dopo Monza ci sarà la sosta e non avrebbe senso scegliere senza avere il sostituto pronto; nonostante l'avversario proibitivo, la città di Salerno e la società vogliono vedere una reazione già dalla gara di sabato coi nerazzurri. In caso contrario sarà esonerato subito, con il nome di un altro ex viola, Leonardo Semplici, che appare il più accreditato.