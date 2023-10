D. ROSSI, Stasera arriva meglio la Fiorentina. Nico...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Nella sua carriera di allenatore, Delio Rossi ha allenato sia Lazio che Fiorentina. Le due squadre questa sera si affrontano per il monday night della decima giornata di Serie A, per questo il tecnico ha parlato della sfida ai microfoni di Notizie.com. Ecco il suo pensiero: “Nel calcio di oggi si guarda sempre alla sfida precedente e quindi sembrerebbe che arrivi meglio la Fiorentina. La Lazio ha preso la batosta di Rotterdam mentre la Viola ha vinto in Conference. Poi magari vincerà la Lazio in maniera sonora e si parlerà di crisi per i toscani“.

Riguardo l'inizio di stagione della Lazio: “In Italia facciamo sempre riscontri con gli anni passati. E secondo me si fa un errore perché ogni anno è una storia a sé. I biancocelesti, a differenza della scorsa stagione, si stanno comportando bene in Coppa mentre in campionato sono un po’ sotto le aspettative. E’ ancora presto per dare dei giudizi. Ci vogliono almeno quattro o cinque giornate per avere un quadro più chiaro”.

Chi potrà essere decisivo: “Per la Lazio dico Zaccagni anche perché Immobile non è nelle migliori condizioni. Dall’altra parte sicuramente Nico Gonzalez”.