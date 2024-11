D. ROSSI, Lazio può ambire alla CL ma 5 club più forti

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex tecnico della Fiorentina e della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati c'è anche quello della bagarre per la lotta Champions. All'ex tecnico è stato chiesto se la Lazio potrà centrare l'obiettivo della qualificazione all'Europa che conta. Questa la sua risposta: "Qualificazione in Champions? Sulla carta ci sono cinque squadre più forti, ma il campo ora vede la Lazio in alto. Può farcela per la Champions, ma deve restare agganciata fino ad aprile, quando si decide tutto in ogni competizione."