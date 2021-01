CUTRONE, Asta tra Udinese e Parma per il giocatore

Per Patrick Cutrone si sta sviluppando una vera e propria asta. Il giocatore, tornato in forza al Wolverhampton dopo l'esperienza nebulosa con la Fiorentina, è fortemente desiderato dall'Udinese e scalpita per tornare in Serie A. I Pozzo - si legge su La Gazzetta dello Sport - hanno offerto 10 milioni, meno dei 14 chiesti dagli inglesi. La sfida per Patrick coinvolge anche il Parma, che si era mosso per primo, speranzoso di chiudere in solitudine.