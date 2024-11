CORVINO, Volevo Giampaolo già dieci anni fa a Firenze

FirenzeViola.it

Nel giorno in cui il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha presentato in conferenza stampa il nuovo mister dei salentini, Marco Giampaolo, l'ex dirigente viola ha svelato un aneddoto legato al possibile approdo dell'allenatore alla Fiorentina in passato. Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Era giusto cambiare. Non lo avevamo fatto quando avevamo perso tante partite di fila con Baroni perché avevamo una strada condivisa. Oggi siamo qui a presentare il nuovo timoniere, nuovo capo ciurma.

Non sarà facile, non è facile cambiare rotta. Sarà un'impresa ancora più ardua, ma al Lecce riescono le imprese. Non dobbiamo essere schiavi del risultato, l'importante è che si lavori giorno per giorno per migliorare la rotta. Chiamai Giampaolo dieci anni fa per portarlo a Firenze, ma fece un viaggio a vuoto di mattina presto".