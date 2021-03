CORVINO, Non scorderò mai il furto con il Bayern

L'ex dg viola Pantaleo Corvino, oggi al Lecce, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno: "Per un salentino Lecce è il sogno di una vita, dopo c'è la Champions con la Fiorentina. Il mio percorso, molto lungo, mi ha portato ad toccare quasi il top, mi manca lo scudetto. Ricordi? Penso a tre gare: quella col Bayern, alla Fiorentina, nella quale con un gol in fuorigioco ci vennero negati i quarti di Champions. Avevamo vinto il girone con squadre come Liverpool e Lione... Ma non dimenticherò nemmeno quelle partite, invece positive, in cui c'è stata la Juventus di mezzo: la vittoria del Lecce a Torino per 4-3 e quella della Fiorentina sempre in trasferta a distanza di 20 anni dall’ultima volta. Giocatori? Sono legato a Miccoli dai tempi di Casarano, Chevanton per il Lecce e poi Toni in viola".