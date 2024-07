CORVINO, Lotteremo per il terzo miracolo del Lecce

FirenzeViola.it

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno in merito alle difficoltà di fare mercato in una realtà come quella che si trova a dirigere: "Coniugare i risultati positivi con la sostenibilità del progetto è esercizio complicato. Abbiamo paura delle delusioni, e proprio per cercare di evitarle continuiamo a lottare da Davide contro Golia, con la consapevolezza di quanto sia arduo il nostro compito. Siamo la formazione più a sud in Italia...".

Il dirigente si proietta sulla squadra che sta costruendo: "Per noi sarà ancora più difficile del recente passato, ma ce la stiamo mettendo tutta per allestire una compagine che lotti strenuamente per cercare di centrare il terzo “miracolo" consecutivo. Di che livello sarà la nostra rosa lo vedremo al termine del mercato. Quando il budget, come nel nostro caso, non permette di puntare su elementi dalle qualità conclamate, bisogna battere mercati meno conosciuti, sfruttando l'arte dell'intravedere quelle potenzialità che, lavorandoci su, possono diventare qualità. Questo vale per i giovani, ma anche per chi, per i motivi più svariati, sta attraversando una fase critica della carriera".