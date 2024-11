CORVINO, Gotti? Errore fargli pluriennale. Nella vita succede

Fonte: TMW

Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina oggi al Lecce, ha parlato in conferenza stampa a seguito dell'esonero dalla panchina dei pugliesi di Luca Gotti, su cui si è soffermato il responsabile dell'area tecnica dei salentini: "Non riesco a dare il meglio di me in questi momenti. Non fa parte del mio DNA esonerare gli allenatori. Cerco sempre di tutelare le scelte che un club. Gli esoneri non li impone l'area tecnica. Sono decisioni che si condividono con la società. Ci sono momenti della stagione dove ogni club fa delle analisi. Le abbiamo fatte dopo 12 giornate. Io sono un responsabile e mi confronto con la proprietà. Negli ultimi anni non siamo mai stati nelle ultime tre. Al primo anno abbiamo subito pochissimi gol. Abbiamo sempre vantato una buona differenza reti. Ora dopo 12 giornate ci troviamo a commentare una squadra che ha cambiato spesso identità, è in zona retrocessione e con la peggiore differenza reti del campionato. Non è che noi non possiamo essere in zona retrocessione, fa parte del nostro DNA. Se oltre ai risultati non c'è manco un'identità bisogna riflettere. Il presidente ha detto che come società non vuole avere scrupoli: neanche noi area tecnica".

Come mai un pluriennale a Gotti conoscendo la vostra prudenza? Cos'è successo in queste settimane?

"In quel momento avevamo pensato fosse giusto fare un biennale. Oggi, alla luce di quanto prima detto, qualcuno può dire che abbiamo fatto un errore. Se lo abbiamo fatto, gli errori nella vita si fanno".