COMOTTO, Può tornare al Perugia. E piace Guidi

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Il Perugia prosegue la sua battaglia per essere riammesso in serie B ma nel frattempo corre contro il tempo per scegliere un nuovo tecnico al quale fare - come scrive La Nazione ed. Umbria - un doppio contratto in caso di B, con adeguamento dello stipendio. Tra i nomi alla dirigenza viola piacerebbe anche l'ex tecnico della Primavera viola, ora alla Roma, Federico Guidi (anche se quest'ultimo ha un contratto con la Roma).

Per quanto riguarda, invece, la soluzione diesse - si legge inoltre- Santopadre ha grande fiducia nei confronti di Jacopo Giugliarelli. L’attuale responsabile del settore giovanile non ha il patentino, non si esclude una soluzione con l’ex Gianluca Comotto che potrebbe rientrare in biancorosso come dirigente della società (ha anche il patentino da direttore sportivo). Comotto è stato giocatore ma anche dirigente della Fiorentina.