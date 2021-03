COIS, Viola non andrà in B ma cambi l'atteggiamento

Intervenuto sui temi di casa Fiorentina in vista della gara di Benevento, Sandro Cois, ex viola, ha parlato così: "Il centrocampo? Da tifoso mi aspettavo di più da Pulgar e Amrabat. Le aspettative erano alte e ora facciamo fatica. Retrocessione? In Serie B non si va, ma speriamo finisce presto quest’annata cercando di far più punti possibili. La Fiorentina deve ambire a qualcosa di più importante e tornare in Europa. Bisogna fare le scelte societarie giuste e cambiare atteggiamento. Vlahovic? Nelle ultime gare era un po’ in difficoltà. Non è più il giocatore di prima, ma tecnicamente non c’è nulla da dire. Vlahovic deve migliorare nel trovare il gol, anche se ora non gli si può dir nulla, perché sta facendo gol. Prandelli? Sta facendo di tutto, fa delle prove. È lucido e sono d’accordo che il prossimo anno resti in società. Potrebbe far bene a tutta la Fiorentina anche a livello giovanile. Dobbiamo cercare di portare i giovani in prima squadra, come fanno le squadre vere. Il Torino? Sta peggio della Fiorentina, deve recuperare due gare, ma sono obbligati a vincere. Devono stare attenti perché di quelle squadre lì quella che verrà fuori è il Cagliari, che è in forma. Il Torino lo vedo molto molto male”.