COIS, Domani vincerà chi ha più fame. Vlahovic...

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina intervistato oggi da LazioPress.it, ha parlato così della sfida di domani tra viola e Lazio e della stagione della squadra di Iachini: "Domani tutte e due le squadre si giocano molto; con una vittoria la Fiorentina credo che sarebbe salva, mentre la Lazio è ancora in corsa per la Champions. In questo momento la Lazio è favorita per la maggiore qualità che ha, ma domani credo che conti chi tra le due squadre avrà più fame. La Fiorentina? In questo momento credo che debba resettare tutto e ripartire da zero, costruendosi un futuro iniziando dal livello giovanile, che è molto buono come dimostrano i successi in Coppa Italia Primavera".

E su Vlahovic: "Anche lui è un esempio di quanto di buono fatto dal settore giovanile; nel girone d'andata ha faticato, poi ora, dopo aver guadagnato fiducia, sta facendo il fenomeno e la differenza per i suoi. Bisogna vedere la società cosa vuol fare con giovani come lui, se costruire una squadra competitiva e quindi trattenerli o venderli per fare cassa. Io personalmente consiglierei al serbo di rimanere ancora alla Fiorentina per poter fare almeno un altro anno, contando in più-speriamo- sul calore dei tifosi. Il pubblico, sopratutto a Firenze, fa la differenza. Credo che con i tifosi la viola sarebbe già stata salva".