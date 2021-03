COIS, Amrabat è la vera delusione. Su Castrovilli...

Sandro Cois ha parlato di Fiorentina, facendo paragoni tra la sua e quella attuale: "Da giovani si fanno tanti errori e magari risparmiavo sull'intensità dell'allenamento mentre ora da allenatore spiego ai ragazzi l'importanza e dico di dare il 100 per cento che poi ritroverebbero in campo. Che centrocampo è quello viola? Amrabat è stato una grossa delusione perché non è lo stesso giocatore di Verona, sul quale tutti avevano grandi aspettative di vederlo sradicare palloni davanti alla difesa e ripartire. Ruolo? Nei due centrocampisti, è forte anche se non rapido, proteggeva la palla, era difficile da saltare almeno a Verona. Castrovilli? Ha pagato il secondo anno dopo l'exploit. Hanno imparato a conoscerlo perché prima nell'uno contro uno era un fenomeno, ha perso un po' il suo sprint e gli altri temporeggiano per fermarlo. Chi poteva giocare con noi? E' dura, Schwarz per esempio ha stupito arrivando a Firenze a differenza di Amrabat. Ci poteva stare come tecnica, qualità e forza esplosiva è Castrovilli dell'anno scorso. Bonaventura? La sua storia parla chiaro, è stato un giocatore straordinario e fa le due fasi anche se non ha più i 90 minuti, si inserisce e bravo in fase di interdizione. Un mio rimpianto? L'infortunio contro l'Arsenal in Champions dal quale non sono più tornato quello di prima".