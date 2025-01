CHRISTENSEN, Grazie Salerno: ora subito punti a Pisa

Oliver Christensen, portiere della Salernitana arrivato di recente in prestito dalla Fiorentina, è stato intervistato dai canali ufficiali del club campano. Ecco alcune delle dichiarazioni del danese, che ha scelto la maglia numero 53: "Sono molto motivato, sono felice di essere qui. Sono pronto per lavorare. La Serie B è un campionato molto difficile ma ringrazio la Salernitana per l'opportunità che mi ha dato. Il calcio in Italia è una cosa incredibile, in tutte le città c'è una grande passione per il rispettivo club di calcio. Sono felice di poter essere ancora in Italia.

L'esperienza al Mondiale con la mia Nazionale è stata fin qui il massimo: il mio sogno è tornare in Nazionale ma il primo obiettivo è fare bene a Salerno. Io sono una persona tranquilla, parlo molto con i miei amici e la mia famiglia. Mi piace vivere la città, girare per il centro e andare a prendermi un caffè. Vivo per il mio lavoro. Ho scelto il numero 53 perché è il numero della mia città in Danimarca. La mia prima partita contro il Pisa? La Toscana è bella ma io penso solo a fare bene per portare punti a casa: la mentalità deve essere la stessa ovunque, giocare bene e fare punti ovunque".