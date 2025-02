Christensen ancora protagonista. Altro clean sheet contro il Brescia

Oliver Christensen sempre più protagonista nella sua nuova avventura a Salerno, con la maglia della Salernitana. Migliore in campo lo scorso weekend nella vittoria dei granata contro la Cremonese, il portiere classe '99 di proprietà della Fiorentina si è reso protagonista anche ieri nel pareggio per 0-0 degli uomini di Breda.

Altro clean sheet, il secondo consecutivo, per una statistica che in casa Salernitana mancava da cinque mesi. A Salerno sono entusiasti delle prestazioni del portiere danese tanto che Ottopagine parla di una serata impeccabile di Christensen che non ha fatto miracoli come all'Arechi ma si è dimostrato ancora una volta un muro. DAZN ha pubblicato un video del suo intervento più importante contro il Brescia: Christensen si è preso già il cuore dei tifosi della Salernitana.