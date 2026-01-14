Chiesa vuole la Juventus, l'esterno è disposto a ridurre il proprio stipendio

Chiesa vuole la Juventus, l'esterno è disposto a ridurre il proprio stipendio
Come riportato dalla "Gazzetta dello Sport", l'ex Juventus e Fiorentina, Federico Chiesa, al centro delle voci mercato in casa bianconera, è disposto a ridurre il suo attuale stipendio di 6 milioni di euro annuali pur di far decollare l'affare tra la sua ex squadra e il Liverpool. L'esterno italiano ha così dichiarato la sua volontà di tornare ad allenarsi alla Continassa, ora spetta alle società accordarsi sui termini della cessione.