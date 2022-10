CHIESA, Tiri in porta e gol per l’ex Fiorentina

Una delle buone notizie per la Juventus in questi giorni è il miglioramento della forma e delle condizioni di Federico Chiesa. Il talento bianconero, dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio, è tornato in campo e si sta allenando con sempre maggiore intensità, anche con l'utilizzo del pallone. Quest'oggi i social bianconeri hanno postato alcune immagini del giocatore intento a calciare in porta, con buona naturalezza e apparentemente poca paura.