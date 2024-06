CHIESA, Quanti 4,5 dopo ieri: inchiodato ai suoi limiti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti aspettavano Federico Chiesa, ma l'esterno della Juventus delude. Nella sconfitta per 1-0 dell'Italia contro la Spagna nella seconda gara dell'Europeo, il classe '97 è da 4,5: "Cucurella fa rima con martello: appena ci prova, lo spagnolo lo inchioda ai suoi limiti di oggi. Mai un dribbling, lo ignorano anche". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Dovrebbe aiutare Di Lorenzo, aggiunge pochissimo. Il primo dei nostri quattro tiri è il suo. Nella ripresa passa a sinistra, non ci siamo". Gravemente insufficiente pure per Tuttosport, che però gli assegna un 5: "Primo tempo piuttosto anonimo. Poco servito dai compagni, e quel poco frustrato quasi sempre da Cucurella, si immalinconisce sulla prateria di destra.

Prima conclusione, sulla più classica delle ripartenze, al 44' del primo tempo. E peraltro senza grande convinzione". Per Corriere della Sera è "isolato e non fa niente per riconnettersi alla radio di bordo" ed è da 4,5: "Sbatte su Cucurella come una mosca nel bicchiere e se ha mezza palla buona, la spedisce in piccionaia. L'uomo in meno". Infine è da 5 per TMW: "Un paio di folate immediatamente stanate dalla difesa della Spagna. Un tiro, il primo dell'Italia, allo scadere della prima frazione. Troppo poco".