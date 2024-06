CHIESA, Problemi sul rinnovo. 2 club di A interessati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla situazione legata al rinnovo di Federico Chiesa. Il contratto dell'ex viola scadrà il prossimo anno e all'orizzonte, nonostante il calciatore abbia più volte espresso di voler continuare la sua esperienza in bianconero, non si vedono aperture per un accordo. A breve arriverà in Italia il suo agente Fali Ramadani che cercherà di capire se ci siano margini con la Juventus. Il nodo è legato all'adeguamento dell'ingaggio come calciatore simbolo del nostro calcio, mentre la Juventus non vorrebbe andare oltre i 5 milioni.

La paura di perderlo a zero tra un anno spinge la Juventus a valutare eventuali offerte, anche se i bianconeri non accetteranno niente sotto i 40 milioni. Alla finestra, oltre ad alcuni top team europei come Bayern Monaco e Liverpool, ci sono Roma e Napoli.