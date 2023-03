CHIESA, Parla Moggi: "Pure con Del Piero servì tempo"

FirenzeViola.it

Luciano Moggi ha rilasciato in giornata una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi affrontati, l'ex dirigente della Juventus ha commentato anche la situazione di Federico Chiesa, alle prese con recenti acciacchi muscolari. Queste le sue parole sull'ex giocatore della Fiorentina: "Si sta riprendendo adesso, gli serve tempo e va aspettato. Certo, è sicuramente un giocatore importante, ma io ricordo che anche con Del Piero dovemmo avere pazienza per un anno e mezzo, poi tornò a giocare in modo accettabile. Anche senza fare 90 minuti, quando era in campo segnava. Chiesa deve ritrovare equilibrio, magari fa più forza sulla gamba sana e va in tilt il sistema. Il tempo risolverà tutto".