CHIESA, Oggi matrimonio con Lucia Bramani a Grosseto

Fiori d’arancio per Federico Chiesa e Lucia Bramani. L’esterno d’attacco della Juventus ed ex Fiorentina si è unito in matrimonio con la sua compagna, con i due che hanno scelto la Toscana e in particolar modo il Duomo di Grosseto per cerimonia. Molti i volti noti del calcio e dello spettacolo. Il banchetto nuziale è a una trentina di chilometri di distanza, nelle campagne di Poggi del Sasso, al Castello di Vicarello. In completo nero classico, è entrato in Duomo verso le 16.20 Federico Chiesa, accompagnato da alcuni amici. Chiesa ha salutato i fan, attraversando la piazza e avvicinandosi alle transenne, e poi è entrato. Lo sposo era vestito in maniera molto classica, con completo scuro e camicia bianca ed è stato accompagnato in Duomo insieme alla madre. In completo nero, il padre di Federico Chiesa, Enrico.

Erano le 17.17 quando da dentro il Duomo si è levato un applauso. E’ stato quello il momento del sì degli sposi. A celebrare il rito, un sacerdote amico della coppia. Lo riporta l'edizione online de La Nazione.