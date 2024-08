CHIESA, Offerto al Barça ma la priorità è Nico Williams

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gigante del calcio europeo potrebbe clamorosamente inserirsi nella lotta per ingaggiare Federico Chiesa. Secondo le informazioni riportate da Sport, l'esterno della Nazionale sarebbe stato offerto al Barcellona, sempre alla ricerca di occasioni a basso costo per rinforzare la rosa.

Un profilo che ovviamente piacerebbe ai blaugrana, che però vogliono ancora concentrare gli sforzi su Nico Williams, vero obiettivo del mercato estivo. Solo nel momento in cui si arrivasse alla fumata nera con l'Athletic Club (che per ora non ha mostrato intenzione di cedere il suo gioiello) si potrebbe imbastire una vera e propria trattativa: Chiesa piace a Inter, Manchester United, Roma e Lazio e la Juve potrebbe cederlo a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, visto che il contratto dell'ex Fiorentina scadrà nel 2025.