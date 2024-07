CHIESA, Non è ancora chiusa la trattativa con la Roma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sulle pagine odierne, la trattativa tra la Roma e Federico Chiesa è tutt'altro che chiusa. I giallorossi cercano anche un altro esterno in casa Juve e si tratta di Matias Soulé. L'argentino vuole la Roma, ma la proposta dei giallorossi è troppo bassa per soddisfare le esigenze dei bianconeri, che vorrebbero cedere il giocatore all'estero per ricavare più soldi da investire nel mercato.