CHIESA, Il precedente con la Spagna che fa sperare

Salvo sorprese, nell'undici titolare dell'Italia contro la Spagna ci sarà ancora Federico Chiesa (e non Berardi). L'attaccante della Juventus, ricorda il Corriere dello Sport, ha già regalato una bella delusione all'attuale portiere titolare della Spagna, ovvero Unai Simon. Nel 2019, nella gara d'esordio dell'Europeo Under 19 a Bologna, l'allora attaccante della Fiorentina segnò infatti una doppietta al portiere oggi nella Roja di Luis Enrique. Due gol che certificarono il successo per 3-1 e che oggi evocano dolci ricordi nella mente di Chiesa, ma pure in quella di molti tifosi azzurri.