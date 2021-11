CHIESA, Ieri una festa a sorpresa dopo l'1-0 ai viola

Festa a sorpresa per Federico Chiesa ieri sera dopo la vittoria della Juventus sulla sua ex squadra, la Fiorentina. Ad organizzarla, per festeggiare il suo 24esimo compleanno, la fidanzata fiorentina Benedetta che ha invitato gli amici più cari che, al rientro del giocatore, erano già ad aspettarlo a casa, come mostra lei stessa sui social. La festa, neanche a dirlo, era a tema bianco e nero. Immancabile la torta, prima di tornare oggi a Firenze per il raduno della Nazionale azzurra di cui Federico Chiesa, campione d'Europa quest'estate, è un veterano nonostante abbia appena compiuto 24 anni. Il compleanno in realtà è stato il 25 ottobre ma tra impegni e ritiro della Juve solo ieri è stato il momento giusto. Lo riporta Corrierespione.it