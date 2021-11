CHIESA, Esami post infortunio, rischia un lungo stop

Altra tegola per la Juventus: oltre allo scandalo plusvalenze che sta colpendo il club bianconero ed i risultati deludenti della squadra di Massimiliano Allegri, la Vecchia Signora è in apprensione per Federico Chiesa. L'ex Fiorentina si è fermato ieri nel secondo tempo della partita persa contro l'Atalanta a causa di un problema al flessore ed è attualmente al J Medical per gli esami strumentali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dall'ambiente Juve non filtra ottimismo; lo stop per l'esterno della Nazionale potrebbe non essere breve; sicuramente esclusa la partecipazione di Chiesa e dell'altro acciaccato di ieri, Weston McKennie, nel turno infrasettimanale contro la Salernitana.