CHIELLINI, Ritiro? Deciderò nei prossimi giorni

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la finale di MLS persa ieri dai suoi Los Angeles FC contro Columbus, il difensore Giorgio Chiellini ha accennato alla possibilità di ritirarsi. Queste le sue parole, riportate da TMW: "Purtroppo una delle due squadre doveva perdere. Ho imparato a vincere e a perdere, loro stanotte sono stati migliori di noi. È stato un bellissimo viaggio, potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere".

Prosegue: "È meglio perdere in finale, che al primo turno. Dobbiamo essere tutti orgogliosi. Il ritiro? Ho ancora dei dubbi. Devo capire cosa devo seguire: la mia testa, il mio cuore o la mia gamba. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse. Sono arrivato l’anno scorso con molti sogni e speranze. Ma non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è entrato nel cuore, nel sangue".