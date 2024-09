CHIELLINI, Esordio ufficiale come dirigente bianconero

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore della Fiorentina, della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini oggi fa il suo esordio ufficiale come dirigente della Juventus. L'ex capitano bianconero infatti ha partecipato al pranzo UEFA in corso di svolgimento nel centro di Torino tra le due società prima Juventus- PSV valida per la prima giornata di Champios League. Assieme al difensore, come ripreso dalle immagini di Tuttomercatoweb.com, anche Francesco Calvo e il presidente Gianluca Ferrero. Di seguito il video dell'arrivo di Chiellini al pranzo organizzato dalla UEFA postatyo da Tuttomercatoweb.com sulla sua pagina X ufficiale: