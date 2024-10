CHIELLINI, 12° in Nazionale per presenze da capitano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sfida contro il Belgio Gianluigi Donnarumma ha raggiunto la ventesima presenza da capitano della Nazionale italiana. Il portale Transfermarkt.it ha quindi stilato la classifica dei calciatori azzurri con più gettoni con la fascia al braccio della storia. In questa speciale graduatoria anche due ex viola, uno in campo e uno in panchina. Il primo è Giorgio Chiellini, in maglia gigliata nella stagione 2004-2005, che si trova al 12° posto con 22 presenze da capitano.

Il secondo invece è Dino Zoff, che allenò Chiellini a Firenze proprio in quella stagione. L'ex portiere bianconero si trova al quinto posto con 59 gettoni con fascia al braccio. Primo Buffon con 80 presenze da capitano, secondo Cannavaro, 79, e terzo Paolo Maldini con 74.