CHIARUGI, Ribery giù di morale, non deve succedere

L'ex attaccante viola Luciano Chiarugi ha parlato del momento attuale della Fiorentina: "Ho fiducia che Prandelli possa fare bene con questa squadra. Vlahovic lo vedo in difficoltà, ma è un ragazzo giovane. In questo momento siamo la terza o quarta squadra che ha fatto meno gol in campionato e se guardo l'organico abbiamo anche giocatori interessanti, però serve scendere in campo più convinti. Pezzella potrebbe dare la scossa a tutti quanti, ma abbiamo anche tanti altri che lo possono fare come Ribery. Il francese lo vedo con la testa bassa, sbaglia diversi palloni, vuol dire che è preoccupato e giù di morale, cosa che a un campione non dovrebbe accadere. Cutrone? Avrà voglia di giocare a San Siro e lo ha dimostrato a Udine. Il metro ce l'ha in mano Prandelli che darebbe qualsiasi cosa per tirarci fuori da questa situazione. Cerchiamo di fare una bella partita giocando a viso aperto, poi non essendoci Ibrahimovic in diversi rossoneri hanno perso un riferimento. Montiel? Sarà difficile vederlo col Milan. Sicuramente è scaltro e fortissimo ma dovrà capire ancora diverse cose".