CEROFOLINI, Riuscita l'operazione al menisco interno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervento chirurgico riuscito per Michele Cerofolini: l'ex portiere della Fiorentina, ceduto nei mesi scorsi al Frosinone, ha riportato di recente la lesione del menisco interno ed è stato costretto ad operarsi. Nel dettaglio, ecco il comunicato emesso da club ciociaro:

Frosinone Calcio comunica che in data odierna il calciatore Michele Cerofolini è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per il trattamento della lesione del menisco interno. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo.

Sul proprio profilo Instagram, l'estremo difensore ha così commentato l'intervento e soprattutto il lungo stop che lo attende: "Ci rivedremo prima di quanto pensiate! Grazie a tutti per i messaggi".