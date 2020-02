CECCHI GORI, Crac Safin: confermata condanna

Brutte notizie per l'ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori. È stata infatti confermata dalla Cassazione la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione nei suoi confronti, in relazione al crac della casa di produzione Safin. Sarà rivista solo la durata delle pene accessorie nell'appello bis. L’imprenditore era stato condannato in secondo grado nell’ottobre del 2018 per il fallimento da 24 milioni di euro della Safin Cinematografica.