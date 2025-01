CECCHERINI, Difesa a 3? Nessun problema, la feci in viola

FirenzeViola.it

Un gol decisivo (il primo in maglia Cremonese) per sbloccare la sfida di Frosinone e tante prestazioni positive per Federico Ceccherini, che nelle ultime settimane ha trovato spazio e continuità al centro della difesa di mister Stroppa. Il difensore grigiorosso è intervenuto questa mattina in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida al Cosenza, la prima del 2025 tra le mura dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa significa per un livornese come te vedere il Pisa così in alto in classifica?

“Da piccolo sono cresciuto con questo derby e me lo sono portato dietro per tutta la carriera, quindi un po’ fa male (sorride, nda). A parte tutto, noi non dobbiamo guardare alle squadre che stanno più in alto, ma solo pensare di partita in partita con la mentalità di poterle vincere tutte. Credo che loro siano una squadra diversa, mentre noi nell’ultimo mese e mezzo abbiamo trovato una nostra identità. L’impressione è che da fuori si percepisca una Cremonese diversa, anche negli avversari che ci sfidano”.

Come ti stai trovando da centrale della difesa a tre di mister Stroppa?

“Io ho sempre giocato centrale nella difesa a 4, eccezion fatta per l’esperienza alla Fiorentina. Per il resto ho agito al massimo come braccetto di sinistra o destra perché mi piaceva andare in avanti e propormi, ma adesso mi sto trovando bene. Credo comunque di poter fare tutti e tre i ruoli dietro senza alcun tipo di problema”.