CAVASIN, Ha raggiunto la Promozione col Barisardo

Torna a vincere in campo, Alberto Cavasin, sulla panchina del Barisardo. L'allenatore ex viola ha infatti condotto la squadra di Bari Sardo, frazione in provincia di Nuoro, a conquistare il campionato di Prima Categoria, salendo così in Promozione. Contattato da Videolina, il tecnico ha così commentato: "È una grande soddisfazione per me, aver contribuito a questa promozione, in particolare come ringraziamento al Presidente, che ha creduto in me ed in questo progetto, fin dal primo giorno. La mia intenzione è quella di proseguire qui, comunque vedremo a fine stagione, ma sarei ben lieto di rimanere qui".