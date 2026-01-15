Cataldi: "A Firenze guardavo i derby con Bove. Il confronto Kean-Immobile..."

vedi letture

Danilo Cataldi, ex centrocampista della Fiorentina, ora alla Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel ripercorrendo alcune tappe della sua carriera tra cui quella che lo ha visto vestire la maglia della Fiorentina nel corso della scorsa stagione. Ecco le sue parole: "Tra le due esperienze che ho avuto alla Lazio sono passati un po’ di anni e superati i 30, vivi tutto in maniera un po’ diversa. In più, Firenze è stata diversa rispetto alle precedenti esperienze, è stato differente".

Il confronto tra Kean e Immobile: "Credo che il paragone sia complicato: Ciro ha passato tanti anni a livelli importanti. Lui era incredibile, un attaccante che ha avuto una continuità impressionante, che la gente sottovaluta. Abbiamo avuto un ragazzo che ha vinto una scarpa d’oro. Kean credo che sia un giocatore incredibile, dalle potenzialità atletiche impressionanti. L’anno scorso ha fatto un campionato importante: è un giocatore forte. Credo che ripetere lo scorso anno sia difficile, ma ha tutte le qualità per poterlo fare. Ho trovato un ragazzo per bene.

Poi rivela: "L’anno scorso ho visto tutte le partite della Lazio, o almeno quelle che riuscivo a vedere… Anche nello spogliatoio, con il telefono. I quarti con il Bodo/Glimt sono stati la partita che mi ha segnato di più per il dispiacere per i compagni. Anche i due derby li ho vissuti in maniera un po’ caotica, li ho visti insieme a Edo (Bove, ndr)”.